انقطاع الديزل يُهدد بـ”شل الحياة” في الجفرة

أعلنت عدد من المؤسسات الحكومية والخدمية في الجفرة، قرب توقفها عن تقديم خدماتها للمواطنين وإقفال أبوابها بسبب نفاد كمية الديزل لديها.

ونفدت كميات الديزل في هذه المؤسسات بعد أن استخدمتها في تشغيل مولدات الكهرباء بعد انقطاع التيار الكهربائي العام طوال الأشهر الخمسة الماضية بشكل يومي ولفترات طويلة.

ومن ضمن المؤسسات المُهددة بالتوقف، المخابز والمراكز الصحية وشركة النظافة العامة في الجفرة، الأمر الذي يترتب عليه إرباكا كبيرا في حياة المواطنين وتعطيل مصالحهم.

وتشهد الجفرة أيضا انقطاعات طويلة لوقود الديزل، وفي “خطوة استباقية” لضمان عدم حدوث أي ازدحام وتمكين جميع المواطنين من الاستفادة من شحنات الوقود القادمة، عمل مكتب البحث الجنائي الجفرة في الفترة الماضية على استقبال طلبات التزود بوقود الديزل من المواطنين والتشاركيات والمؤسسات الخدمية والتطوعية والأهلية، لتكوين قاعدة بيانات متكاملة تشمل جميع مدن البلدية لتنظيم توزيع وقود الديزل حال توفره.

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