ادعى ما يسمى بالمجلس

العسكري للزنتان عدم وجود أي صلة له باشتباكات الميليشيات في طرابلس، زاعمًا أنه

لا يملك أية قوة عسكرية داخل العاصمة.

وأكد المجلس

العسكري للزنتان عدم وجود قوات تمثله في العاصمة الليبية طرابلس، معتبراً أن تواجد

تشكيلات عسكرية في العاصمة من أبناء الزنتان يعني أنها فوق القانون، ومن حق

الأجهزة الأمنية التعامل والتصرف مع من تشتبه أنه فوق القانون.

وشدد المجلس في

بيان تعقيباً على حدوث اشتباك بين ميليشيات من الزاوية وأخرى من الزنتان، ليل

الخميس، أن هذه الأخيرة لا تمثله، قائلاً إنه لا يملك أية قوة عسكرية جهوية أو

قبلية داخل طرابلس، إلا من انتسب إلى أحد أجهزة الدولة أو تشكيلاتها العسكرية

المتواجدة بداخلها.

ودعا المجلس إلى

محاسبة من تسبب وشارك في الاشتباكات التي وقعت بمحيط معسكر 7 أبريل، وأعقبها تبادل

لإطلاق النار وزعزعة لأمن العاصمة بين ميليشيات الزنتان وأخرى من الزاوية، معتبراً

أن لا أحد فوق القانون، وأن المخطئ والمجرم جزاؤه ما اقترفت يداه دون النظر إلى

هويته أو انتمائه.

واندلعت

اشتباكات مسلحة ليل الخميس بين الميليشيات المشار إليهما، واللذين يتبعان حكومة

الوفاق، مما أدى إلى ترويع المواطنين وإغلاق طريق السواني غرب العاصمة طرابلس.

The post ما يسمى بالمجلس العسكري للزنتان يتبرأ من اشتباكات طرابلس مدعيا عدم وجود أي قوات له بالعاصمة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24