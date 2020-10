الهلال الأحمر الليبي يسلم اثنين من العمال الأتراك إلى القنصل جوركان اشلر بمصراتة

أعلن الهلال

الأحمر الليبي اليوم السبت تسليمه اثنين من العمال الأتراك إلى القنصل التركي بمصراتة جوركان أشلر

وأوضح الهلال في

منشور عبر صفحته على موقع “فيسبوك” أن العاملين كانا عالقين بمنطقة

النزاع المسلح بمدينة سرت.

وأضاف أن عملية

التنسيق لإخراج العالقين بعد جهود من إدارة الهلال الأحمر الليبي مصراتة برئاسة محمد الرائس والفريق التابع لها وهيئة

الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات التركية ، مبينة أنه تم الاعتناء بهم ورعايتهم.

