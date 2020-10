أفادت مصادر

صحفية السبت، باندلاع حريق داخل أحد الأدوار بمصحة الخليل بشارع الزاوية وسط

طرابلس، مضيفة أنه لا توجد معلومات عن أسباب الحريق حتى الآن.

