الثني يبحث مع بومريز عددا من المواضيع المهمة الخاصة بقطاع التعليم

اطلع رئيس الحكومة عبد الله الثني اليوم على سير عمل وزارة التعليم، وذلك خلال اجتماع عقده في ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي مع وزير التعليم فوزي بومريز.
وزير التعليم قدم خلال الاجتماع تقريرا عن زيارته الأخيرة لمدينتي سرت والبريقة لتفقد جامعاتها ومؤسساتها التعليمية، حيث أصدر رئيس الحكومة تعليماته بتقديم تقرير مفصل عن أبرز احتياجات هذه المؤسسات.
كما قدم بومريز تقريرا لرئيس الحكومة عن انتهاء امتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.
الثني أكد على ضرورة وضع خطة لاستئناف العام الدراسي الجديد بما يكفل سلامة الطلاب والمعلمين.
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