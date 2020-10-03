الثني يبحث مع بومريز عددا من المواضيع المهمة الخاصة بقطاع التعليم

اطلع رئيس الحكومة عبد الله الثني اليوم على سير عمل وزارة التعليم، وذلك خلال اجتماع عقده في ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي مع وزير التعليم فوزي بومريز.

وزير التعليم قدم خلال الاجتماع تقريرا عن زيارته الأخيرة لمدينتي سرت والبريقة لتفقد جامعاتها ومؤسساتها التعليمية، حيث أصدر رئيس الحكومة تعليماته بتقديم تقرير مفصل عن أبرز احتياجات هذه المؤسسات.

كما قدم بومريز تقريرا لرئيس الحكومة عن انتهاء امتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

الثني أكد على ضرورة وضع خطة لاستئناف العام الدراسي الجديد بما يكفل سلامة الطلاب والمعلمين.

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