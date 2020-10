روسيا ترفض نشر التقرير الدولي حول انتهاكات حظر السلاح على ليبيا بسبب تسريب النتائج للصحافة

أعلن المندوب

الروسي بالأمم المتحدة في نيويورك فاسيلي نيبيزيا، أمس الجمعة أن بلاده ترفض نشر

التقرير الدولي حول انتهاكات حظر السلاح في ليبيا.

وشدد نيبيزيا بمناسبة

تولي بلاده الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن الدولي، خلال أكتوبر الجاري، على

عدم سماح بلاده لرئيس لجنة العقوبات بمجلس الأمن جنتر ستر، نشر تقرير دولي يفضح

أسماء الدول والجهات المنتهكة لقرارات حظر السلاح المفروض على ليبيا.

وبين أن أسباب

رفض روسيا نشر التقرير، لأنه سيكون سابقة في المجلس، لافتا إلى أن موسكو تحدت النتائج التي توصل إليها هذا التقرير، ولأن تلك

النتائج جرى تسريبها للصحافة عمدًا قبل تقديمه بشكل رسمي.

وكانت ألمانيا

قد فشلت نهاية سبتمبر في تحصيل موافقة روسيا والصين على نشر تقرير موقت لخبراء

الأمم المتحدة المكلفين مراقبة حظر الأسلحة على ليبيا.

هذا ومن المقرر

أن ينعقد اجتماع وزاري بشأن ليبيا عبر دائرة تلفزيونية في الخامس من أكتوبر الحالي

على هامش الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة برئاسة وزير الخارجية الألماني

هايكو ماس، وأمين عام المنظمة أنطونيو غوتيريس، ومشاركة جميع أطراف مؤتمر برلين

الأول في 19 يناير 2020، وهم الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين

وألمانيا وتركيا ومصر وإيطاليا والإمارات والجزائر والكونغو، و4 منظمات دولية

وإقليمية.

