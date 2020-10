أعلنت اللجنة التسييرية لشؤون الجرحى بالجيش، السبت، تردي الحالة الصحية لآمر كتيبة شهداء الزاوية في بنغازي، جمال الزهاوي، بسبب توقف علاج الجرحى في الداخل والخارج.

