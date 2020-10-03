“الزويتينة” يستعد لتصدير 600 ألف برميل نفط لإيطاليا

وصلت إلى ميناء الزويتينة النفطي، أول ناقلة للنفط الخام منذ شهر يناير الماضي بعد أن رفعت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة عنه في أواخر سبتمبر الماضي.

ووفق إعلان لميناءي البريقة والزويتينة، فقد وصلت الناقلة EPISKOPI وشرعت في تحميل 600 ألف برميل من النفط الخام، وسط توقعات أن تتجه بالشحة إلى إيطاليا.

وبحسب تقرير سابق لموقع IHS Markit المتخصص في تحليل البيانات الاقتصادية، فقد جاءت إيطاليا كأكبر مستورد للنفط الخام من ليبيا العام الماضي حيث بلغ متوسط الشحنات اليومية 330 ألف برميل بينما جاءت إسبانيا ثانية بمتوسط شحنات يومي قدره 160 ألف برميل.

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