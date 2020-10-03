“الوطنية الليبية” تطالب البعثة الأممية استبعاد ممثلي الوفاق والمؤقتة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

طالبت مجموعة “الفعاليات الوطنية الليبية”، بعثة الأمم المتحدة للدعم إلى ليبيا، باستبعاد مشاركة كل من عمل بحكومتي الوفاق والمؤقتة في الحوار السياسي المرتقب الشهر الجاري في جنيف لحلحلة أزمة البلاد، إضافة إلى توسيع قاعدة المشاركين لتشمل الشباب والمرأة.

وجاء في بيانٍ للفعاليات، أنه إيمانا منهم بأن استكمال بقية المراحل للوصول إلى الخواتيم المنشودة، يقتضي الإنصات إلى مختلف الآراء وإشراك كافة الفعاليات الوطنية التي بوسعها تقديم الإضافة للمسارات الثلاث.

الفعاليات أشارت التي تضم نشطاء وحقوقيون وباحثين ومنظمات مجتمع مدني ومواطنين ورجال أعمال وآخرين، إلى أنه في إطار اضطلاعهم بدورهم الوطني ازاء ما يمر به الوطن من تحديات وللإسهام الواعي والرصين في صناعة السلام بليبيا، فإنها تطالب كافة الأطراف المحلية والدولية والإقليمية المعنية بالأزمة الليبية وبمسار التسوية السلمية وعلى وجه الخصوص بعثة الامم المتحدة للدعم لدى ليبيا، بضرورة إشراك وتمثيل الشباب والمرأة مشاركة فعلية وتمثيلاً عادلاً قائمين على حقيقة حجم هاتين الشريحتين في المجتمع الليبي وليس على أساس المجاملة أو الاسترضاء الفئوي أو القبلي أو المناطقي الجهوي.

كما طالبت، باستبعاد شاغلي الوظائف العليا في حكومتي البيضاء وطرابلس وسفرائهما ومسؤوليهما، مشيرة إلى أن هاتين الحكومتين ممثلين أصلا في الحوار بما يجعل من زيادة حجم مشاركتهما مساسًا بفرصة النخب المستقلة ومكونات المجتمع المدني في مختلف مناطق ليبيا.

وحثت، على ضرورة استبعاد أعضاء مجلس الدولة ومجلس النواب الذين تمت إضافتهم من خارج قائمة الـ 13 المختارين، وذلك لأن دوائرهم ممثلة في الحوار وأنه لا داعي لتكرار إشراكها حرصًا على تكافؤ الفرص وتفاديًا للازدواجية في التمثيل.

وأكدت، على ضرورة وأهمية مراعاة التمثيل المتوازن والعادل والشامل لجميع المدن والمناطق الليبية بما يحقق التوازن السياسي والإجتماعي ويعالج كل مظاهر الإقصاء والتهميش الذي مورس على الكثير من نخبها في محطات سياسية وحوارية سابقة.

وشددت، على أن توسيع قاعدة المشاركة هى من مقاصد العملية الحوارية وأنها تنسجم مع الفلسفة التي تأسست عليها مهمة لجنة الامم المتحدة منذ بدايات مسار تسوية الأزمة الليبية، مؤكدة أن أي مساس بهذه المقاصد إنما يعني إفشال المسار بأكمله.

وذكرت في الختام أنهم في انتظار تفاعل البعثة الأممية عاجلاً، مع مطالبهم، بتوجيه رسائل صريحة تعكس حسن النوايا والجدية المطلوبة فيما يتعلق بتوسيع قاعدة المشاركة بالخصوص، حتى لا تجد الأطراف الوطنية نفسها مضطرة إلى مقاطعة اللقاء المرتقب في جينيف.

ومن المقرر أن تستضيف العاصمة السويسرية جنيف في أكتوبر الجاري اجتماعا بين جميع الأطراف الليبية، وبالتحديد مجلسي “الدولة والنواب”؛ لاختيار مجلس رئاسي وحكومة جديدين؛ خصوصا بعد إعلان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج تقديم استقالته خلال الشهر ذاته بسبب الضغوط الشعبية والمظاهرات.

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