تشغيل مصفاة السرير بكامل قدراتها الإنتاجية

أعلن محمد بالقاسم بن شتوان رئيس لجنة الإدارة

لشركة الخليج العربي للنفط أمس الجمعة أنه تم استئناف تشغيل مصفاة السرير بكامل

طاقتها الإنتاجية مضيفا أن ذلك يسياهم في توفير المنتجات النفطية.

من جانبه قال منسق مصفاة السرير المكلف أنس حسن الورفلي أنه تم الانتهاء من تشغلي مصفاة السرير بكامل قدرتها الإنتاجية بجهود العناصر الليبية في جميع أقسام الحقل، مضيفا أنه سيتم تعويض الإنتاج النفطي لمستودعات شركة الريقة لتغطية العجز في السوق المحلي.

