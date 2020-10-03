وفدا “النواب” و”الدولة” يعلنان استمرار جلسات بوزنيقة حتى الانتهاء من توزيع المناصب السيادية

أعلن وفدا مجلس النواب ومجلس الدولة في العاصمة المغربية الرباط توصلها اليوم السبت إلى تفاهمات حول آليات كيفية اختيار شاغلي المناصب السيادية.

وأكد أحد أعضاء الحوار الليبي في بوزنيقة خلال مؤتمر صحفي أن الوفديين مستمران في عقد جلسات التفاهم، حتى يتم التوصل إلى اتفاق شامل بخصوص كل الإجراءات المتعلقة بالمادة 15 من الاتفاق السياسي.

واستأنف الوفدان الليبيان جلسات الحوار أمس الجمعة، بعد تأجيلها أكثر من مرة، خلال الفترة الماضية.

ووصل وفد النواب الليبي المشارك في الجولة الثانية ببوزنيقة، إلى المغرب الثلاثاء، وفوجئ بأن رفع المجلس الاستشاري عدد ممثليه إلى 13 عضوا أغلبهم أعضاء محسوبون على جماعة الإخوان المسلمين المدرجة على قائمة الإرهاب في ليبيا.

وتسبب ذلك في تعطيل جلسات الحوار حتى تم سحب الوفد الجديد الممثل لمجلس الدولة وإعادة أعضاء الجولة الأولى.