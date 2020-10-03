8 إصابات جديدة بـ«كورونا» في مصراتة

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة، اليوم السبت، تسجيل ثماني إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد».

وأشارت اللجنة في إيجازها اليومي عن فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة المنشور على صفحتها بموقع «فيسبوك» إلى سحب 88 مسحة أنفية بلعومية وإرسالها إلى المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع مصراتة.

– سحب 43 مسحة أنفية بلعومية في مصراتة

وتوزعت المسحات التي تم سحبها، السبت، بواقع 77 مسحة أنفية بلعومية من داخل مقر فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة، و11 مسحة خارجه.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 370 إصابة جديدة و8 حالات وفاة جراء فيروس «كورونا» في ليبيا. وبهذا الإعلان يكون إجمالي الإصابات المسجلة في ليبيا 36087 إصابة منذ ظهور الوباء في البلاد مارس الماضي، منها 14620 حالة نشطة، بينما بلغ عدد المتعافين نحو 20889 حالة، وتوفي جراء الإصابة بالفيروس 578 حالة.

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