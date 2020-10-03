عسكري الزنتان يتبرأ من اشتباكات مليشيات الزنتان والزاوية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تبرأ المجلس العسكري الزنتان مما فعلته الجماعات المسلحة والمليشيات التي دخلت في اشتباكات مع مليشيات أخرى من الزاوية، زاعمًا أنه لا يملك أي قوة عسكرية جهوية أو قبلية داخل طرابلس إلا من انتسب إلى أحد أجهزة الدولة أو تشكيلاتها العسكرية المتواجدة بداخلها.

واعتبر المجلس في بيان لمكتبه الإعلامي، أن تواجد تشكيلات عسكرية في العاصمة من أبناء الزنتان ولا يعني أنها فوق القانون، مؤكدًا أن للأجهزة الأمنية حق التعامل والتصرف مع من تشتبه به وفق القانون.

وأشار إلى أن الاشتباكات التي وقعت أول أمس الخميس، بمحيط معسكر “7 أبريل”، أعقبها تبادل لإطلاق النار وزعزعة أمن العاصمة بين مليشيات الزنتان وأخرى من الزاوية، منوهًا بأنه لا أحد فوق القانون، وأن المخطئ والمجرم جزاءه ما اقترفت يداه دون النظر إلى هويته أو انتمائه.

وذكّر بأن المجلس العسكري الزنتان تربطه علاقات قوية ومتينة بـ”ثوار” وقيادات المناطق الأخرى، وأنه لن يسمح لأحد بالتطاول أو القفز على التضحيات السابقة وجعلها مطية لتحقيق أطماعه وتصفية حساباته، مُضيفًا أن الزنتان مجتمعة لن تسمح بذلك وستسلك نهجها المتبع في رد الظالم وحسن الجوار والالتزام بالمواثيق والعهود التي أبرمتها مع باقي مدن وقرى ليبيا، وفقا للبيان.

وشهدت العاصمة طرابلس ليلة الجمعة، اشتباكات عنيفة باستخدام الأسلحة المتوسطة بين مسلحين من مليشيا عناصرها من الزنتان ومليشيا أخرى من الزاوية وكلاهما من القوات التابعة لحكومة الوفاق .

وبحسب مصادر، فإن سبب المواجهات المسلحة وقوع مشاجرة بين عناصر من مليشيات الزاوية وسالم البلعيزي الزنتاني أحد عناصر مليشيا الأمن العام الذي يقوده عماد الطرابلسي، والذي كان في حالة سكر.

وطالما تدخل المليشيات التابعة لحكومة الوفاق في اشتباكات مع بعضها بعضها؛ حيث دارت يوم الجمعة قبل الماضية، اشتباكات طاحنة بمختلف أشكال وأنواع وأحجام الأسلحة بين مليشيات تاجوراء “الضمان” و”أسود تاجوراء”، أسفرت عن وقوع العديد من القتلى والجرحى بمنطقة أربع شوارع “الجلدية” في بئر الأسطى ميلاد.

وأكد شهود عيان أن سبب الاشتباكات يعود إلى قيام مجموعة من مليشيا “الضمان” بالرماية على عنصرين من مليشيا “أسود تاجوراء” وقتلهما، لتندلع الحرب التي أدت إلى إقفال الطريق الرئيسي في “بئر الأسطى ميلاد”، كما اشتدت الاشتباكات بشكل كبير بعدما دخل سلاح الدبابات إلى المعركة.

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