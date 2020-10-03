عقيلة صالح يبحث مطالب استحداث هيئة للشهداء والجرحى والمفقودين لرعاية أسرهم

التقى رئيس مجلس النواب القائد الأعلى للقوات المسلحة المستشار عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة مساء اليوم السبت، وفداً من أُسر الشُهداء والجرحى والمفقودين ، مرحبا بالوفد مثمناً لما قدموه للوطن بتضحياتهم العظيمة بتقديم أعز ما يملكون لكي ينعم الوطن بالأمن والاستقرار.

وبحسب إيجاز صحفى للمجلس، تناول اللقاء آخر التطورات في البلاد وسُبل إنهاء الأزمة الليبية ومبادرته بذات الصدد، حيث أوضح رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح” خلال اللقاء المساعي التي تُبذل للوصول إلى تسوية سياسية بما يحفظ الحقوق ودون تفريط بالتضحيات وبما يُحقق العدالة والمساواة ويُحقق إرادة الليبيين ومطالبهم في العيش الكريم والأمن والاستقرار.

وأكد الحاضرون من أُسر الشهداء والجرحى والمفقودين على دعمهم لمبادرة رئيس مجلس النواب لإنهاء الأزمة الليبية، كما تناول اللقاء المشاكل التي تواجه أُسر الشهداء والجرحى والمفقودين، حيث أستمع رئيس مجلس النواب لجميع مطالب أُسر الشُهداء والجرحى والمفقودين، في مقدمتها ضرورة استحداث هيئة للشهداء والجرحى والمفقودين تُعنى برعاية أُسرهم، حيث أكد فخامته على تأييده لهذا المطلب وبأنه واجب علينا جميعاً الوفاء لمن وهبوا الوطن أعز ما يملكون لأجل أن نعيش نحن في أمن وسلام.

وفي ختام اللقاء قدم أُسر الشُهداء والجرحى والمفقودين لرئيس مجلس النواب المستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة ” عقيلة صالح ” “درع الوفاء ” تقديراً لدوره الوطني وما يبذله من جهود كبيرة لإنهاء الأزمة الليبية.