محطة الرويس تكشف سبب الإظلام بـ”الجناح الغربي”

قالت محطة الرويس لتوليد الطاقة الكهربائية، إن سبب حدوث حالة الإظلام التام بالجناح الغربي للشبكة العامة للكهرباء هو انخفاض تردد الشبكة بشكل حاد نتيجة زيادة استهلاك الطاقة ونقص القدرات الإنتاجية لوحدات التوليد المركبة بالشبكة.

وأضافت المحطة في توضيح نشرته بصفحتها في “فيسبوك”، السبت، أن جميع حالات الإظلام التام التي حدثت بالجناح الغربي للشبكة العامة للكهرباء كانت إما نتيجة انخفاض التردد بالشبكة أو فصل في خطوط نقل الطاقة.

وأكدت المحطة أن وحدات محطة الرويس لم تكن سببا في إي حالة من حالات الإظلام التام السابقة، بل كان لها الدور الرئيسي في إعادة بناء الشبكة العامة للكهرباء منذ سنة 2014 وإلى تاريخه.

وفي وقت لاحق، أعلنت محطة الرويس دخول الوحدات الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة على الشبكة العامة للكهرباء.

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