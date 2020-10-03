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بوشناف ينتقد ضعف الأداء الأمني.. ويُطلق “خطة عاجلة”

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدر وزير الداخلية في الحكومة الليبية المستشار إبراهيم بوشناف، السبت، “تعليماته المشددة” بإطلاق خطة عاجلة للقبض على الخارجين عن القانون في بنغازي والمدن الخاضعة لسيطرة الحكومة الليبية.

جاء ذلك خلال اجتماع أمني طارئ في وزارة الداخلية ببنغازي، بحضور مدير مديرية أمن بنغازي، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي، ومدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة، ومدير الإدارة العامة للبحث الجنائي المكلف، وآمر قوة حماية وزارة الداخلية، إضافة إلى مدير مكتب الوزير.

وشملت أوامر بوشناف، “وضع خطة أمنية مشتركة تنطلق من مساء اليوم تضم مديرية أمن بنغازي والإدارات العامة بوزارة الداخلية، يتم من خلالها تقسيم مدينة بنغازي إلى مربعات أمنية بحيث تتولى كل جهة مسؤولية المربع الأمني الذي يقع على عاتقها، مع وجود فصيل تدخل سريع بكامل جاهزيته يتم تحريكه عند الضرورة”.

ووفق بيان للداخلية، فقد انقد الوزير “ضعف الأداء الأمني وحالة التراخي التي تشهدها عدد من الجهات الأمنية حاليا”، وقال “لن نسمح بضياع أمننا وأمن المواطن بعد المكاسب التي تحققت في المدة السابقة”.

ووجه بوشناف بضرورة “صد أي هجوم على أية مقرات أمنية بقوة السلاح من أية جهة كانت، مؤكدا على ضرورة عدم السماح بضياع هيبة الشرطة ومراكزها ومقراتها”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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