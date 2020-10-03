رئيس مجلس الوزراء يبحث عدد من المواضيع الهامة الخاصة بقطاع التعليم

بنغازي 03 أكتوبر 2020 (وال)-اطلّع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم السبت، على سيّر عمل وزارة التعليم، خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في بنغازي مع وزير التعليم الدكتور فوزي بومريز.

هذا وقدم الوزير للسيد الرئيس؛ تقريرًا عن زيارته الأخيرة لمدينة سرت، تفقد خلالها جامعتها ومؤسساتها التعليمية، وكذلك البريقة ومؤسساتها التعليمية، على رأسها جامعة النجم الساطع.

وأصدر السيد الرئيس؛ تعليماته بتقديم تقرير مفصل عن أبرز الاحتياجات لهذه المؤسسات.

كما قدم الوزير تقريرًا للسيد الرئيس؛ عن انتهاء امتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية، لافتًا إلى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة وباء كورونا خلالها وانتهائها بنجاح تام.

وثمّن السيد الرئيس دور المعلمات والمعلمين الذين أشرفوا على الامتحانات النهائية لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي في هذا الظرف، مُعربًا عن امله في التوفيق لأبنائه الطلاب.

وأكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة وضع خطة لاستئناف العام الدراسي الجديد، بما يكفل سلامة الطلاب والمعلمين، مُعربًا عن امله في التوفق لاستئناف العملية الدراسية.

واستعرض الاجتماع؛ نتائج اجتماع وزير التعليم مع لجنة انتخابات المجالس البلدية، والاتفاق على توفير كافة إمكانيات وزارة التعليم لهذا العرس الانتخابي، وذلك نظرًا لإجراء العملية الانتخابية داخل المؤسسات التعليمية.

وأكد وزير التعليم للسيد الرئيس؛ عمل الوزارة على تطبيق القانون رقم (4) للعام 2018 م؛ والخاص بزيادة مرتبات المعلمين.

وقال الوزير إن الوزارة قامت بإتمام كافة الاجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، لتضمين زيادة مرتبات المعلمين بالميزانية التقديرية للعام القادم، لافتًا إلى انتظار التغطية المالية من قبل مصرف ليبيا المركزي. (وال- بنغازي) ر ت

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