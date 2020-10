قبائل الجبارنة تؤكد على ضرورة المصالحة الليبية والإفراج عن الأسرى

أعلن مجلس شباب

قبائل الجبارنة، عن دعمه لمبادرة رئيس مجلس النواب ،عقيلة صالح، من أجل إيجاد حل للأزمة

الليبية.

وأكد المجلس في

بيان له، على ضرورة المصالحة وحقن دماء الليبيين وعودة المفقودين والإفراج عن الأسرى

وعلى رأسهم الطيار “عامر الجقم”.

وشدد المجلس على

دعمه ما تشهد البلاد من حراك سياسي وحوارات، مضيفا أنه يدعم كل جهد يحفظ الحقوق

لكافة أبناء ليبيا على أساس العدالة في توزيع الثروات والمشاركة السياسية الفعالة

في إدارة شؤون الدولة على كافة المستويات وحفظ حقها في المشاركة والحوار.

وأعرب المجلس عن

تحيته لرجال ليبيا الأوفياء الذين يسعون للسلام والاستقرار والمصالحة من أجل

الحفاظ على سيادة البلاد والنهوض به في شتى المجالات.

وأوضح المجلس أن شباب الجبارنة هم الممثلون الرسميون للكيان المتمثل في قبائل الجوازي والمجابرة والعريبات والعواقير والمغاربة والجلالات والعبيد والفوايد و العرفة.

