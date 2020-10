أعلنت اللجنة

العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة، السبت، أن فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة

بالبلدية قام بأخذ 88 مسحة أنفية بلعومية.

وقالت اللجنة في

منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن 77

من هذه المسحات من داخل مصراتة و11 مسحة من خارج البلدية ، مضيفة أنه تم إحالة جميع المسحات إلى

المختبر المرجعي لصحة المجتمع بفرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض مصراتة.

وأوضحت اللجنة

أن إجمالي حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا، أمس الجمعة، بلغ 8 حالات داخل

البلدية.

The post مكافحة كورونا بمصراتة: تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24