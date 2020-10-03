بدء امتحانات الدور الثاني لطلبة الطب البشري في أجدابيا

بدأت امتحانات الدور الثاني للدفعة الثالثة سنة خامسة بكلية الطب البشري أجدابيا، اليوم السبت، بمستشفى «الشهيد امحمد المقريف المركزي التعليمي»، تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس في جامعتي أجدابيا وبنغازي.

وجرى الامتحان في مادة الأطفال (السريري) لنحو 11 طالبًا وطالبة تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس في جامعتي أجدابيا وبنغازي، أ.د. نعمة الهوني، أ.د. أمينة ابعيو، أ.د. عبدالله التير، أ.د. محمد مسعود، أ.د. حليمة بن عامر، أ.د، وريدة بشرن، أ.د. سليمة الزهاوي، أ.د. رقية محمود، وبحضور عدد من المعيدات بكلية الطب البشري أجدابيا، حسب بيان منشور على صفحة مستشفى «الشهيد امحمد المقريف المركزي التعليمي» بموقع «فيسبوك».

وسبق أن أصدر المدير العام لمستشفى «الشهيد امحمد المقريف المركزي التعليمي أجدابيا» فتحي الحرنة، تعليماته لرؤساء الأقسام والمكاتب بالمستشفى لتوفير جميع الإمكانات المتاحة وتسهيل الإجراءات اللازمة حتى يؤدي أعضاء هيئة التدريس في جامعتي أجدابيا وبنغازي والطلاب امتحاناتهم دون أية عراقيل.

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