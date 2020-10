تفاهمات بين وفدي مجلس النواب وما يسمى بمجلس الدولة حول اختيار شاغلي المناصب السيادية

أعلن وفدا مجلس

النواب وما يسمى بمجلس الدولة في العاصمة المغربية الرباط توصلها اليوم السبت إلى

تفاهمات حول آليات كيفية اختيار شاغلي المناصب السيادية.

وقال عضو في

الحوار الدائر في بوزنيقة في مؤتمر صحفي أن الوفديين مستمران في عقد جلسات

التفاهم، حتى يتم التوصل إلى اتفاق شامل بخصوص كل الإجراءات المتعلقة بالمادة 15

من الاتفاق السياسي.

واستأنف الوفدان

الليبيان جلسات الحوار أمس الجمعة، بعد تأجيلها أكثر من مرة، خلال الفترة الماضية.

