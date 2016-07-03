زيوت طبيعة لإطالة الشعر سريعًا

نُقدِّم إليكِ خلطة زيوت طبيعية تعمل على إطالة الشعر وإعادة حيويته في وقت قليل، تعرَّفي على الطريقة معنا وفقًا لموقع «أنوثة».

المكونات

ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع.

ملعقتان كبيرتان من زيت الخردل.

ملعقتان كبيرتان من زيت النارجيل.

طريقة الاستخدام

– امزجي زيت الخروع مع زيت الخردل وزيت النارجيل. يمكنك زيادة كمية الزيوت حسب طول شعركِ وكثافته.

– ضعي الزيوت على شعركِ، واتركيها بقدر المستطاع، من ساعتين إلى 4 ساعات.

– اغسلي شعركِ جيدًا، وكرري هذه الطريقة مرة أسبوعيًّا على الأقل لتحصلي على أفضل النتائج.

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