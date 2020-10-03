ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ القبة |

03 October, 2020

التقى رئيس مجلس النواب المستشار ”عقيلة صالح ” بمكتبه في مدينة القبة مساء اليوم السبت وفداً من أُسر الشُهداء والجرحى والمفقودين ، حيث تناول اللقاء آخر التطورات في البلاد وسُبل إنهاء الأزمة الليبية.

كما بحث اللقاء مبادرة رئيس المجلس بذات الصدد، حيث أوضح عقيلة صالح خلال اللقاء المساعي التي تُبذل للوصول إلى تسوية سياسية بما يحفظ الحقوق ودون تفريط بالتضحيات وبما يُحقق العدالة والمساواة ويُحقق إرادة الليبيين ومطالبهم في العيش الكريم والأمن والاستقرار.

وأكد الحاضرون من أُسر الشهداء والجرحى والمفقودين على دعمهم لمبادرة رئيس مجلس النواب لإنهاء الأزمة الليبية، كما تناول اللقاء المشاكل التي تواجه أُسر الشهداء والجرحى والمفقودين، حيث أستمع رئيس مجلس النواب لجميع مطالب أُسر الشُهداء والجرحى والمفقودين، في مقدمتها ضرورة استحداث هيئة للشهداء والجرحى والمفقودين تُعنى برعاية أُسرهم، حيث أكد على تأييده لهذا المطلب وبأنه واجب علينا جميعاً الوفاء لمن وهبوا الوطن أعز ما يملكون لأجل أن نعيش نحن في أمن وسلام.