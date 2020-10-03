أمازيغ نالوت: لا نحتاج لشروط حتى نسمي أبناءنا.. وندعو الأمم المتحدة للتدخل

أعلنت مؤسسات المجتمع المدني بنالوت ونشطاء الحراك الأمازيغي استنكارهم لقرار مصلحة الأحوال المدنية منع تسمية الأبناء بأسماء أمازيغية، وطالبوا الأمم المتحدة بالتدخل.

وقال النشطاء في بيان مصور، نشروه على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اليوم السبت، إنهم اطلعوا على كتاب مصلحة الأحوال المدنية بشأن حظر تسجيل الأسماء غير العربية والإسلامية، والمرفق به كشف أسماء ومراسلة من مجمع اللغة العربية ودار الإفتاء التابعة لحكومة الوفاق.

وأشار البيان إلى أن نشطاء المجتمع الأمازيغي عقدوا عدة اجتماعات مع رئيس مصلحة الأحوال المدنيية نالوت، ووصفوا وعود رئيس المصلحة محمد بالتمر في هذا الشأن بالزائفة وأنها بيانات لدغدغة المشاعر.

وأضاف البيان أن “هذه الموضوعات تمس مجموعات كبيرة من المجتمع الليبي المؤمنة بالحياة في دولة مدنية تطبق فيها كافة الحريات العامة، التي تؤمنها القوانين والتشريعات والأعراف ومن بينها حرية تسمية الأبناء واستخدام لغتها وثقافتها دون قيد أو شرط، وهو ليس من الأحوال المدنية خاصة أن الدولة لم يتم إصدار دستور دائم لها متوافق عليه من جميع الليبين”.

وادعى البيان أن قرارات مجمع اللغة العربية تعيد إحياء قوانين النظام السابق والمليئة بالعنصرية، وأنه ليس له علاقة باللغة الأمازيغية ولا بتفسيراتها.

ودعا البيان رئيس مصلحة الأحوال المدنية إلى الوفاء بوعوده بإصدار قرار صريح يلغي هذه القرارات العنصرية (على حد وصف البيان)، وأردف نشطاء المدتمع الأمازيغي: “لا نحتاج إلى من يضع لنا شروطا حتى نسمي أبناءنا”.

ودعا النشطاء الأمازيغ وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا لإنهاء هذه التجاوزات التي تحدث داخل وزارته، وناشدوا بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إلى التدخل ووضع حد لهذه الانتهاكات التي تحدث من قبل أطراف لا تسعى إلى بناء دولة مدنية، على حد قولهم.