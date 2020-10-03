ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ عبدالله الزائدي |

03 October, 2020

اعلن رئيس مجلس ادارة دار البيان للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان الأستاذ علي جابر على صفحته الرسمية بموقع الفيس بوك ان مجلس ادارة الدار قرر في اجتماعه العادي الثالث لهذا العام الذي عقد الأربعاء الماضي أن تحال كل المخطوطات المستلمة الى لجنة القراءة لقبول العمل وأن يعلن عن الأعمال المقبولة للنشر في موعد لا يتجاوز منتصف اكتوبر الجاري

واضاف جابر أن الاعمال المقبولة ستحال إلى إدارة النشر بالدار لتتولى التواصل مع المؤلف والتنسيق معه خلال فترة التدقيق اللغوي والإخراج الفني وتصميم الغلاف لمباشرة الطباعة النهائية حتى تكون جميع الكتب جاهزة للتوزيع قبل نهاية العام 2020م.

و كانت الدار قد أعلنت في الاول من يوليو الماضي عن قبول مخطوطات الكتب المقترحة للنشر واغلقت باب القبول فى الثلاثين من سبتمبر المنقضي

ونوه جابر في اعلانه على الاستمرار في استلام مخطوطات الكتب للنشر على أن يتم ابلاغ مقدمي هذه الكتب بأن المقبول منها سيتم نشره خلال الربع الأول من العام القادم 2021م.

وقال جابر أن الاجتماع ناقش ايضا القضايا الإدارية والمالية بالدار والوقوف على تذليل الصعوبات لتكون دار البيان من الأكثر فعالية وتميزا بين دور النشر الليبية والعربية .