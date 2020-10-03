اعلن رئيس مجلس ادارة  دار البيان للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان  الأستاذ علي  جابر على صفحته الرسمية بموقع الفيس بوك  ان مجلس ادارة الدار قرر في اجتماعه العادي الثالث لهذا العام  الذي عقد الأربعاء الماضي   أن تحال كل المخطوطات المستلمة الى لجنة القراءة لقبول العمل وأن يعلن عن الأعمال المقبولة للنشر في موعد لا يتجاوز منتصف اكتوبر الجاري
واضاف جابر أن الاعمال المقبولة ستحال إلى إدارة النشر  بالدار لتتولى التواصل مع المؤلف والتنسيق معه خلال فترة التدقيق اللغوي والإخراج الفني وتصميم الغلاف لمباشرة الطباعة النهائية  حتى تكون جميع الكتب جاهزة للتوزيع قبل نهاية العام 2020م.  
و كانت الدار قد أعلنت في الاول من يوليو الماضي  عن قبول مخطوطات الكتب المقترحة للنشر  واغلقت باب القبول فى الثلاثين من سبتمبر المنقضي
ونوه جابر في اعلانه على  الاستمرار في استلام مخطوطات الكتب للنشر على أن يتم ابلاغ مقدمي هذه الكتب بأن المقبول منها سيتم نشره خلال الربع الأول من العام القادم 2021م.
وقال جابر أن الاجتماع ناقش ايضا القضايا الإدارية والمالية  بالدار والوقوف على تذليل الصعوبات لتكون دار البيان  من الأكثر فعالية وتميزا بين دور النشر الليبية والعربية .