ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ تاجوراء |

03 October, 2020

تمكن أعضاء مكتب البحث الجنائي بمديرية أمن تاجوراء، من ضبط متهمين في واقعة قتل المواطن (ح،ن،ع)، وهم المدعو (م.أ.م) مواليد 1997 مقيم بمنطقة جنزور، والمدعو (م.ع.م) مواليد 1994 مقيم بمنطقة جنزور.

وقالت مديرية أمن تاجوراء ،إنه تم تسليم المطلوبين إلى قسم البحث الجنائي جنزور بالإضافة إلى السيارة الخاصة بهما وذلك لإستكمال الإجراءات اللازمة لديهم حيال الواقعة.