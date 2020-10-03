3 إصابات جديدة بـ«كورونا» في طبرق

أعلنت اللجنه الاستشارية الطبية طبرق، اليوم السبت، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد».

وفي بيانها رقم «55» المنشور على صفحتها بموقع «فيسبوك» أشارت اللجنة إلى سحب عدد من العينات للكشف عن فيروس «كورونا» لم تحدد عددها، فيما لم تعلن عن تسجيل حالات شفاء أو وفاة جراء الفيروس.

– لا إصابات جديدة بـ«كورونا» في طبرق وتسجيل حالتي شفاء

وفي وقت متأخر الخميس، أعلنت اللجنة عدم تسجيل أية إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد» في المدينة، كاشفة عن تسجيل حالتي شفاء من الفيروس.

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