تحضيرات لعقد اجتماع رفيع المستوى بين أطراف ليبية في مصر

أفادت مصادر

إعلامية اليوم السبت بأن هناك ترتيبات تجري لعقد اجتماع بين أطراف ليبية في مصر

خلال أيام.

وأوضحت المصادر

أن شخصيات ليبية رفيعة ستشارك في الاجتماع الليبي – الليبي بالقاهرة، وأن التحضير

للاجتماعات الليبية في مصر جار ولم يتم تحديد موعد نهائي.

وقبل أيام،

انطلقت في مدينة الغردقة المطلة على ساحل البحر الأحمر في مصر فعاليات اجتماع أمني

ليبي ضمن محادثات اللجنة العسكرية المشتركة لليبيا والمعروفة باسم 5 + 5 والمنبثقة

عن اجتماع ومخرجات برلين، لبحث بعض الملفات الأمنية والعسكرية.

وصرح مصدران

مسؤولان أن المشاركين في الاجتماع وهم 5 من الجيش و5 من قوات الوفاق ناقشوا سبل

تثبيت وقف النار ومراقبة ذلك بين الجانبين وضمان أمن الحقول والمنشآت النفطية

وتصدير النفط والمؤسسات الحكومية والبنية التحتية وتهدئة الأوضاع، تمهيداً لانطلاق

حوارات سياسية واقتصادية، تستهدف في النهاية لتسوية شاملة في البلاد وتحقيق

الاستقرار في المنطقة والمتوسط.

وأضافا أن

الاجتماع عقد برعاية مباشرة من الأمم المتحدة التي أصدرت بياناً تعرب فيه عن

تطلعها للخروج بنتائج إيجابية لهذا اللقاء.

