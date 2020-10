أفادت مصادر إعلامية ليلة الأحد بأن التيار الكهربائي انقطع على غرب ليبيا بشكل كامل بعد عودته لفترة وجيزة.

