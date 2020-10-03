الشاب محمود العرم لـ”صنع الله”: كيف تتهمني بمحاصرة النفط وأنا قعيد؟

كشف الشاب محمود محمد العرم كذب رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله الذي أدرج اسمه في لائحة بأسماء المشاركين في حصار النفط قبل إرسالها إلى مجلس الأمن الدولي.

وأبدى العرم في تصريحات خاصة لـ”الساعة 24″ استغرابه من إحالة المدعو صنع الله قائمة بأسماء وطنيين إلى مجلس الأمن وأدرج اسمه أيضا ضمنها واتهمه بالاشتراك في حصار النفط (إغلاق القبائل للنفط لعدم توزيع عائداته على المرتزقة).

وأوضح الشاب ابن مدينة إجخرة أنه قعييد ويتعاييش على كرسي متحرك، على الرغم من وجود 480 بئرنفطية في مدينة وتم رفض طلبه الذي طالب خلاله بالتوجه للعلاج بالخارج، مشيرا إلى أن المرض الذي يعاني منه نتيجة سموم النفط التي تسببت له في شلل نصفي.

ووصف العرم رئيس مؤسسة النفط بالمجنون والمريض نفسيا، قائلا “رغم مساحة الأبار والنفط الذي ييجري تحت أرجلنا لا زلت أعاني من مرضي”، مؤكدا أنه ييدعم القوات المسلحة العربية اللبية وأن ذلك سسبب غضب صنع الله.