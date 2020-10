وينر: أي بلد له جدول أعمال آخر غير العملية السياسية في ليبيا يعتبر جزءا من المشكلة

اعتبر المبعوث

الأمريكي السابق إلى ليبيا ومساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط

السابق، جوناثان وينر، أمس السبت، أن أي بلد يعمل مع جدول أعمال آخر غير العملية

السياسية في ليبيا هو جزء من المشكلة هناك.

وأوضح وينر أن على

الدول الأجنبية جميعًا دعم عملية سياسية موحدة في ليبيا بهدف الوصول لحكم مدني

مُنتخب من قبل الشعب الليبي.

وأضاف مساعد

وزير الخارجية الأمريكي أن على فرنسا أن تكون جزءا من الحل شأنها شأن باقي الدول

الأخرى.

