أُسر الشُهداء والجرحى والمفقودين يؤكدون دعمهم لمبادرة عقيلة صالح

أخبار ليبيا 24 – متابعات

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بمكتبه في مدينة القبة مساء اليوم السبت، وفداً من أُسر الشُهداء والجرحى والمفقودين لبحث مطالبهم ومشاكلهم، ومناقشة آخر التطورات في البلاد وسُبل إنهاء الأزمة الليبية ومبادرة عقيلة لحل الأزمة.

ورحب صالح بالوفد مثمناً لما قدموه للوطن بتضحياتهم العظيمة بتقديم أعز ما يملكون لكي ينعم الوطن بالأمن والاستقرار، بحسب ما نشر مجلس النواب على موقعه الرسمي.

وأوضح صالح، خلال اللقاء المساعي التي تُبذل للوصول إلى تسوية سياسية بما يحفظ الحقوق ودون تفريط بالتضحيات وبما يُحقق العدالة والمساواة ويُحقق إرادة الليبيين ومطالبهم في العيش الكريم والأمن والاستقرار.

وأكد الحاضرون من أُسر الشهداء والجرحى والمفقودين، على دعمهم لمبادرة رئيس مجلس النواب لإنهاء الأزمة الليبية.

كما تناول اللقاء المشاكل التي تواجه أُسر الشهداء والجرحى والمفقودين، حيث أستمع عقيلة صالح لجميع مطالبهم، في مقدمتها ضرورة استحداث هيئة للشهداء والجرحى والمفقودين تُعنى برعاية أُسرهم.

وفي هذا الصدد، أكد عقيلة صالح على تأييده لهذا المطلب، قائلا: “إنه واجب علينا جميعاً الوفاء لمن وهبوا الوطن أعز ما يملكون لأجل أن نعيش نحن في أمن وسلام”، على حد تعبيره.

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