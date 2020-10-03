رجال الإطفاء يتمكنون من إخماد حريق بمقبرة الصحابة بدرنة

تمكن رجال الإطفاء والدفاع المدني بمدينة درنة من السيطرة على حريق شب مساء السبت بمقبر «الصحابة» بوسط المدينة، وإخماده.

ورجح مصدر محلي لـ«بوابة الوسط»، السبت، أن يكون سبب الحريق هو «قيام أحد أصحاب المحلات المجاورة للمقبرة بوضع الوقود لمولد الكهرباء فاندلعت النيران في الأعشاب اليابسة بالمقبرة الواقعة خلفة المحلات التجارية لمسجد الصحابة».

وأكد المصدر أن الحريق لم تنتج عنه «أي خسائر بشرية أو مادية، وأن رجال الإطفاء نجحوا في إخماده بمساندة المواطنين». وتداولت عدد من صفحات التواصل الإجتماعي الليبية صورا للحريق الذي اندلع بمقبرة الصحابة مساء السبت قبل السيطرة عليه واخماده.

وتقع المقبرة بجانب مسجد الصحابة ومرقد حوالي 70 من صحابة رسول الله صلى عليه وسلم والتابعين، وكانت مخصصة لدفن المواطنيين، واقفلت نهاية الاربعينات من القرن الماضي بعد أن جرى نقلها إلى منطقة «الموحشة» غرب المدينة، ومع ثورة فبراير 2011 جرى دفن شهداء الثورة فيها تكريمًا لهم.

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