قوى وطنية تطالب “البعثة” بتوسيع قاعدة حوار جنيف

وكالات/

طالب نحو مئة من السياسيين والنشطاء والقوى الوطنية الليبية، وجهوها إلى البعثة الأممية للدعم في ليبيا، بضرورة مشاركة المرأة والشباب في المؤتمر المزمع انعقاده منتصف شهر أكتوبر الجاري في جنيف السويسرية.

ووجه سياسيو ونشطاء القوى الوطنية، في بيان مشترك لهم -السبت- مجموعة من المطالب للبعثة الأممية، ( إيمانا منهم بأن استكمال بقية المراحل للوصول إلى الخواتيم المنشودة يقتضي الإنصات إلى مختلف الآراء، وإشراك كافة الفعاليات الوطنية التي بوسعها تقديم الإضافة للمسارات الثلاث).

وتوجه السياسيون والنشطاء عبر البيان إلى كافة الأطراف المحلية والدولية والإقليمية المعنية بالأزمة الليبية وبمسار التسوية السلمية وعلى وجه الخصوص بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، بــ 6 مطالب:

-ضرورة إشراك وتمثيل الشباب والمرأة مشاركة فعلية وتمثيلا عادلا، قائمين على حقيقة حجم هاتين الشريحتين في المجتمع الليبي، وليس على أساس المجاملة أو الاسترضاء الفئوي أو القبلي أو المناطقي/الجهوي.

-استبعاد شاغلي الوظائف العليا في حُكُومَتَيْ الليبية والوفاق وسفرائهما ومسؤوليهما باعتبار أن هاتين الحكومتين ممثلتين أصلا في الحوار، بما يجعل من زيادة حجم مشاركتهما مساساً من فرصة النخب المستقلة ومكونات المجتمع المدني في مختلف مناطق ليبيا.

-ضرورة استبعاد مستشاري رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الدولة والمجلس الرئاسي باعتبارهما ممثَّلَتَيْن ضمنياً في المشاورات.

-ضرورة استبعاد أعضاء مجلس الدولة ومجلس النواب الذين تمّت إضافتهم من خارج قائمة الــ13 المختارين، وذلك لأن دوائرهم ممثلة في الحوار، ولا داعي لتكرار إشراكها حرصا على تكافؤ الفرص وتفاديا لإزدواجية التمثيل.

-التأكيد على ضرورة وأهمية مراعاة التمثيل المتوازن والعادل والشامل لجميع المدن والمناطق الليبية، بما يحقق التوازن السياسي والإجتماعي ويعالج كل مظاهر الإقصاء والتهميش الذي مورس على الكثير من نخبها في محطات سياسية وحوارية سابقة.

-التشديد على أن توسيع قاعدة المشاركة هي من مقاصد العملية الحوارية، وهي تنسجم مع الفلسفة التي تأسست عليها مهمة لجنة الأمم المتحدة منذ بدايات مسار تسوية الأزمة الليبية، وأن أي مساس بهذه المقاصد إنما يعني إفشال المسار بأكمله.

وخلص بيان السياسيين والنشطاء الليبيين الموقعين على البيان إلى الإعراب أنهم ينتظرون من البعثة الأممية أن تتفاعل بشكل عاجل مع ما ورد بهذا البيان من نقاط، وأن توجه رسائل صريحة تعكس حسن النوايا والجدية المطلوبة فيما يتعلق بتوسيع قاعدة المشاركة بالخصوص، حتى لا تجد الأطراف الوطنية نفسها مضطرة إلى مقاطعة اللقاء المرتقب في جنيف.

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