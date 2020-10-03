مدير الخدمات الصحية بني وليد: تشكيل لجنة لتسوية الأوضاع المالية للعناصر الطبية

أعلن مدير إدارة الخدمات الصحية بني وليد، سامي سلامة الوداني، اليوم السبت، تشكيل لجنة لتسوية الأوضاع المالية للعناصر الطبية والطبية المساعدة مع وزارة المالية بحكومة الوفاق ولجنة ترشيد المرتبات.

وبحسب إيجاز صحفى للإدارة، جاء ذلك خلال اجتماع الوداني بمقر إدارة الخدمات الصحية بني وليد مع مدير مكتب الشؤون الطبية ورئيس القسم المالي.

وأضاف، الوداني أن اللجنة ستقوم أيضًا بمتابعة مرتبات بعض الموظفين، الذين لم يتقاضوها منذ العام 2015، مع لجنة المرتبات بوزارة المالية لضمان صرفها مع مرتبات شهر نوفمبر المقبل. وتعهد بتسوية أوضاع العناصر الطبية والطبية المساعدة المالية، كما تعهد بانه لن يكون هناك مساواة بين الملتزم بعمله وبين الغير الملتزم مطالبًا مكتب الشؤون الطبية بإيقاف كل العناصر غير الملتزمة.