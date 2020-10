“باشليه” تدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة للتعامل مع “الوضع المزري” للمهاجرين المنطلقين من ليبيا

أكدت مفوضة

الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، أمس السبت أن المهاجرين غير الشرعيين يتعرضون لظروف مروعة في

ليبيا وفي البحر، وعندما يتم استقبالهم في أوروبا.

ودعت باشليه ،

إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتعامل مع ما وصفته بالوضع المزري للمهاجرين الذين

يحاولون عبور وسط البحر الأبيض المتوسط من ليبيا بحثًا عن الأمان في أوروبا.

وجاء نداء

باشليه بعد مهمة لمفوضية حقوق الإنسان استغرقت أسبوعًا إلى مالطا في الفترة من 21

إلى 26 سبتمبر الماضي، من قبل فريق من المتخصصين حيث سلطت بعثة الخبراء الضوء على

دورة العنف التي تُرك خلالها الأشخاص الذين واجهوا ما وصفته البعثة بأهوال لا يمكن

تصورها في ليبيا ولأيام تركوا في البحر.

