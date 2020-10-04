كهرباء الحكومة الليبية: دخول الوحدة الثانية بمحطة توليد السرير للخدمة

قالت الشركة العامة للكهرباء بالحكومة الليبية، إنه تم مساء السبت دخول الوحدة الثانية بمحطة توليد السرير للخدمة بحمل 170 ميجا وات، مما ساهم فى تخفيض ساعات طرح الأحمال والناتج لزيادة الطلب على الكهرباء بسبب موجة الحر التى تجتاح البلاد خلال هذه الأيام.

ووجهت الشركة في إيجاز صحفى، التحية للعاملين بمحطات الإنتاج ومراكز التحكم وفرق التشغيل بالمحطات وافراد الصيانة ودوائر التوزيع، على مجهوداتهم المتواصلة على مدار الساعة للمحافظة على الشبكة العامة والتغلب على الصعوبات التى تواجههم فى سبيل ايصال التيار الكهربائي لكل منزل.