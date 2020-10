مفتاح عقيل: مستشفى الزاوية القروي يعمل بنصف قدرته وحكومة الوفاق تتحمل المسؤولية

أكد مدير المركز

الصحي في الزاوية مفتاح عقيل، أمس السبت، أن مستشفى الزاوية القروي يعمل بنصف

قدرته ولم يعد قادرا إلا على تقديم الإسعافات الأولية لبعض الحالات.

وحمل عقيل في

تصريح صحفي حكومة الوفاق غير المعتمدة المسؤولية عن توقف المساهمات والمساعدات من

قبل أهالي منطقة الزاوية في الفترة الأخيرة، نتيجة للظروف التي يتعرض لها الليبيون

جميعًا، في الآونة الأخيرة.

وأوضح أن مستشفى

الزاوية القروي كان يعمل بقدرات جيدة وبمساهمات ومساعدات من أهالي المنطقة،

بالإضافة لتطوع فرق صحية موجودة في منطقة الزوية وتمزاوة، تمكن من خلالها المستشفى

من إجراء العديد من العمليات الجراحية.

وطالب عقيل

وزارة الصحة بحكومة الوفاق، بتسهيل كل الإجراءات التي تضمن عودة القطاع الصحي في

المنطقة الجنوبية إلى سابق عهده، خاصة في ظل جائحة كورونا التي اجتاحت المنطقة

الجنوبية وقتلت العشرات منها.

