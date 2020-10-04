مدير إدارة الخدمات الصحية بنغازي يتفقد مدرسة الماجوري للاطلاع على إجراءات كورونا

تفقد مدير إدارة الخدمات الصحية بنغازي، برفعة مدير العيادة المجمعة خالد بن الوليد ، مدرسة السيدة زينب بمنطقة الماجوري للاطلاع على الإجراءات الاحترازية التي يشرف عليها فريق المراقبة الصحية التابع للغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة .

وبحسب إيجاز صحفى لإدارة الخدمات الصحية بنغازي ، أثني السيد مدير الإدارة على مجهودات الفريق الطبي وإدارة المدرسة ورئيس اللجنة المشرفة على الامتحانات لتعاونهم والعمل بروح الفريق من أجل الحفاظ على صحة أبنائنا الطلبة كما قدم الشكر والتقدير للغرفة المركزية ولكل الفرق التابعة لها والتي عملت بكل جد و إخلاص خلال فترة امتحانات إتمام المرحلتين الإعدادية والثانوية والمعاهد وحرصت على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية بالمؤسسات التعليمية للوقاية من فيروس كورونا.