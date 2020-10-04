“مديرية الشاطىء” تجاهر بالأمن مع بدء خطتها

كثفت مديرية أمن الشاطىء من عمل الدوريات الأمنية التابعة لها -ابتداءاً من أمس السبت- من أجل بسط الأمن وتسيير الحركة المرورية ، وتفعيل البوابات والتمركزات الأمنية بمداخل ومخارج مدينة براك وغيرها من بلدات وادي الشاطىء -التي تمتد على طول 150 كم – كما تهدف جولات الدوريات لضبط المخالفين ، تنفيذا للخطة الأمنية لحفظ الأمن والمجاهرة به داخل المنطقة-حسب منشور لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق.

يذكر أن الطريق من طرابلس إلى سبها مروراً بمزدة والشويرف ووادي الشاطىء تشهد عمليات استيقافات وهمية وممارسات منافية للقانون من ضمن خارجين عن القانون ترتقي إلى جرائم كالسطو على سيارات المسافرين خاصةً بعد إغلاق الطريق الشرقي بين بلدة أبوقرين ومدينة ودان بالجفرة ، على مدار أكثر من سنة بسبب الظروف الأمنية السابقة، كما يشار إلى أن الشاطىء تقع تحت سيطرة القيادة العامة.

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