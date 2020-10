قلق بالولايات المتحدة بعد تضارب الأنباء حول الحالة الصحية للرئيس ترامب

تسود الولايات

المتحدة حالة من القلق بالولايات المتحدة بعد تضارب الأنباء حول صحة الرئيس دونالد

ترامب.

وأفادت مصادر

إعلامية بأن هناك محاولة من طبيب الرئيس ترامب لطمأنة الجمهور بشأن حالته بعد

إصابته بفيروس كورونا إلا أن تلك المحاولة أدت لحدوث ارتباك واسع النطاق ومخاوف بشأن شفافية

الحديث عن حالته الصحية، حيث قال مصدر مطلع على صحة ترامب للصحفيين إن الـ48 ساعة

القادمة ستكون حرجة في تحديد مدى شدة الإصابة

وقال المصدر

للصحفيين في تجمع البيت الأبيض بعد إحاطة من أطبائه إن حالة الرئيس خلال الـ24

ساعة الأخيرة مقلقة للغاية وأن الـ48 ساعة القادمة ستكون حاسمة على صعيد الرعاية

المقدمة له، مضيفا أنه لا يزال لا يسير على طريق الشفاء التام.

وكان طبيب ترامب

شون كونلي أعلن أنه تقييمه متفائل لحالة الرئيس الأمريكي، مضيفا أنه على ما يرام،

وأنه خال من الحمى خلال الـ24 ساعة الماضية، وأن أعراض الإصابة والتي تضمنت سعال

خفيف للغاية واحتفان أنفي وإرهاق، قد تم حلها وتحسنت

ولكن كونلي كان

مراوغا بشأن متى وما إذا كان ترامب سيتلتقى أكسجين إضافي وقال إنه لا يتلقى

الأكسجين الآن.

لكن مصدرًا

مقربًا من البيت الأبيض قال إن ترامب تلقى أكسجينًا إضافيًا منذ أن بدأ مرضه.

وأضاف المصدر أن

ترامب كان تلقى الأكسجين بالتأكيد، مضيفا أن ذلك كان يوم الجمعة.

وذكرت شبكة “سي إن إن، يوم الجمعة أن

الرئيس كان يعاني من صعوبة في التنفس.

وأشارت الشبكة

إلى أن الإحاطة الوردية من الأطباء، والتي تتناقض مع المعلومات الأخرى عن حالة

الرئيس، جاءت في صباح اليوم التالي لنقل ترامب إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري

الوطني ، وهي خطوة أدخلت البلاد في أزمة عميقة حيث اتسعت دائرة المساعدين الحاليين

والسابقين الذين خضعوا لاختبارات كورونا والتي جاءت نتائجها إيجابية.

