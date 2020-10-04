سبها.. مساعٍ عملية لدمج شريحة ذوي الإعاقة بالمجتمع

عقد أعضاء المجلس البلدي سبها اجتماعاً -السبت- مع أعضاء جمعية الأصدقاء للأشخاص ذوي الإعاقة، عُرِضُ خلاله مقترح لمذكرة التفاهم التي بادرت بها جمعية الأصدقاء بخصوص التعاون المشترك في المشاريع والأنشطة و ورش العمل والندوات المتعلقة بشريحة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وناقش المجتمعون أيضاً “مشروع الإنطلاقة الذي يهدف إلى إزلة العائق الأساسي الذي يمنع الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية من الإندماج والمشاركة-حسب ما أوردته الصفحة الرسمية لبلدية سبها- التي ذكرت أن المجلس منح الموافقه الرسمية لإنشاء مدخل خاص بذوي الإعاقة في مبنى المجلس ضمن “مشروع الإنطلاقة”.

وأوضحت البلدية أن “مشروع الإنطلاقة” ترعاه منظمة الهجرة الدولية IOM لتذليل الصعاب أمام الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، فيما رشح عن الاجتماع الإتفاق على إنشاء مداخل-خلال الفترة المقبلة- خاصة بذوي الإعاقة لعدد من المؤسسات الحكومية داخل مدينة سبها لمساعدتهم على الحركة وتسهيلها.

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