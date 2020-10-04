المدعي العسكري العام يُفرج عن “82” سجينًا متهمين في قضايا إرهاب

بنغازي 04 أكتوبر 2020 (وال)- أفرج المدعي العسكري العام للقوات المسلحة سيادة اللواء فرج الصوصاع اليوم الأحد، عن عدد “82” سجينًا بتهم الانتماء والتعاون مع التنظيمات الإرهابية، وممن قام بما يُعرف بالاستتابة، والتواصل مع عناصر إرهابية.

هذا وجاءت هذه الخطوة بناء على تعليمات القائد العام المشير خليفة حفتر، وبحضور المدعي العسكري العام، ومدير إدارة التوجيه المعنوي، ومدير إدارة الشرطة العسكرية والسجون.

وعملية الإفراج تمت بعد عرض قضايا المتهمين “82” على النيابة العسكرية، التي نصت بالإفراج عنهم مع المتابعة الأخيرة، بناء على تعليمات القائد العام، وذلك مراعاة لظروفهم وظروف أسرهم وعودتهم للمجتمع.

وتحدث المدعى العسكري العام سيادة اللواء فرج الصوصاع – في كلمة لأهالي المتهمين وأسرهم، عن أهمية وخطورة المرحلة، وإدراك ما يُحاك ضد ليبيا من قبل الإرهابيين وداعميهم.

وأشار اللواء فرج الصوصاع إلى خطورة عناصر تابعة لتنظيم داعش؛ قائلا “هذه المجموعة الضبابية المختلفة الجاهلة، أدعت معرفتها بالإسلام كذبا وزورًا وعاثت فسادًا وتقلدت مناصب قضائية كما حصل في مدينة درنة، وقامت بقطع الرقاب، والقتل بمجرد انتماء الفرد للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، واعتبارهم طُغاة، وهذا لم يأتي بها ديننا الحنيف، فوطننا يزخر بعلماء دين على أعلى درجات العلم”.

وأكد اللواء فرج الصوصاع – للسجناء – المفرج عنهم، أن ذلك يُعتبر فرصة لأخذ مكانهم بالمجتمع، والمساهمة بوحدة الصف والاستقرار والأمن، وعدم الانجرار وراء هؤلاء المجرمين الزنادقة.

في المقابل، أعرب أهالي السجناء المفرج عنهم؛ بجهود القائد العام المشير خليفة حفتر، في الإفراج عن أبناءهم، مؤكدين دعمهم لبناء دولة المؤسسات ودعم القوات المسلحة والشرطة في الحرب على الإرهاب وتحقيق الأمن. (وال- بنغازي) ع ع/ر ت

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