رئيس لجنة الخارجية بالنواب يبحث مع  سفيرة فرنسا لدى ليبيا آخر المستجدات في البلاد

طبرق 04 أكتوبر 2020 (وال)- بحث رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب النائب يوسف العقوري، مع سفيرة فرنسا لدى ليبيا السيدة بياتريس دو هيلين؛ آخر المستجدات في البلاد.

هذا وبحث النائب يوسف العقوري مع السيدة بياتريس دو هيلين – خلال اتصال هاتفي – آخر التطورات السياسية الراهنة، مؤكدين على أهمية التنسيق المتواصل؛ من أجل دعم الحوار السياسي لحلحلة الأزمة الراهنة.

وشدد النائب يوسف العقوري حرص مجلس النواب؛ على تعزيز العلاقات الليبية الفرنسية في جميع المجالات، مشيدًا في الوقت ذاته بالمواقف الفرنسية الرافضة للتدخلات الأجنبية والداعمة لاستقرار ليبيا، والذي سيعود على كامل المنطقة بالإستقرار.

بدورها، أكدت السيدة بياتريس دو هيلين حرص فرنسا على أهمية التنسيق المستمر مع مجلس النواب الليبي، وعلى مواصلة الجهود الفرنسية من أجل عودة السلام إلى ليبيا. (وال- طبرق) ف م/ ر ت

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