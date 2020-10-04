“المهام الخاصة” في حماية “كهرباء الخمس”

أعلنت إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق عن اضطلاعها بمهام حماية وتأمين محطة كهرباء الخمس الرئيسية، عبر عناصرها التابعة لمديرية الأمن وغيرهم من منتسبين أمنيين وقد نشرت صوراً ترصد الجهود المبذولة بالخصوص .

وذكرت الصفحة الرسمية للوزارة عبر منشور لها أن “المهام الخاصة” وضعت تمركزاتها الأمنية من أجل تأمين البوابة الرئيسية للمحطة ومحيطها بالكامل وتأتي هذه التحوطات منعاً لحدوث أية خروقات أمنية، حيث تشهد العديد من محطات الكهرباء ومرافق القطاع لعمليات اعتداء متكررة بعضها لأجل السرقة وأخرى للتخريب وابتزاز الموظفين وفرض التدخل في طرح الأحمال.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية