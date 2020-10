ضباط أتراك يجتمعون مع قيادات في قوات الوفاق بهدف نقل المرتزقة السوريين إلى القتال في ناغورنو قره باخ

نقلت وسائل إعلام عن مصدر أمني أمس السبت

أن اجتماعا عقد في

ساعة متأخرة من مساء الجمعة، بطرابلس، بين ضباط من المخابرات ووزارة الدفاع

التركية وعدد من قيادات الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق بهدف نقل المرتزقة

السوريين للقتال في إقليم ناغورنو قره باخ المتنازع عليها بين أذربيجان وأرمينيا.

وأوضح المصدر أن

الضباط الأتراك طلبوا في اجتماعهم مع قيادات الميليشيات ترشيح مقاتلين ليبيين

متخصصين في سلاح الكورنيت والقنص، على ألا يتجاوز عددهم كمرحلة أولى 50 مقاتلا

لنقلهم إلى أذربيجان مقابل 5000 دولار شهريا تمنح للمقاتل الليبي تدفعها حكومة

أذربيجان وتسلم لهم عن طريق عناصر تركية.

وبينما تلتزم

أنقرة بالصمت الكامل حيال هذه المعلومات، مستمرة بأفعالها رغم الانتقادات الدولية،

أكدت مصادر كثيرة أنباء نقل المرتزقة عن طريق شركات أمنية تركية إلى كاراباخ

لمساندة أذربيجان.

فقد أعلن المرصد

السوري لحقوق الإنسان قبل ساعات، مقتل 28 مسلحاً سورياً موالين لها على الأقل،

كانوا يقاتلون مع القوات الأذربيجانية في ناغورنو قره باخ، منذ بدء المواجهات مع

القوات الأرمينية.

وينتمي القتلى

وفق المعلومات، إلى فصائل موالية لأنقرة تنتشر في مناطق نفوذها، خصوصاً في شمال

محافظة حلب، ويتحدر غالبيتهم من المكون التركماني، وهم من بين أكثر من 850 مقاتلا

سوريا نقلتهم تركيا إلى المنطقة المتنازع عليها منذ الأسبوع الماضي.

