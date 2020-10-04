7 إصابات جديدة بـ«كورونا» في الواحات

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء «كورونا» فرع الواحات اكتشاف 7 حالات إصابة جديدة بالوباء.

وأشارت اللجنة في بيان أمس السبت، إلى أن نتائج التحليل أثبتت إصابة «4 حالات من جالو، وحالة واحدة من أوجلة، وحالة واحدة من اجخرة، وحالة واحدة من الشركات النفطية. ونوهت إلى أن «نتائج التحاليل من المختبر المرجعي لمدينة بنغازي أثبتت أن 7 عينات سالبة».

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في هذه الأثناء، واصلت العاصمة طرابلس تصدرها قائمة المدن الليبية الأكثر تسجيلًا للمصابين بفيروس «كورونا المستجد»، وكذلك أعداد المتعافين من الفيروس بحسب آخر إحصائية للوضع الوبائي ليوم أول من أمس الجمعة، التي أعلنها المركز الوطني لمكافحة الأمراض أمس السبت على مستوى ليبيا.

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