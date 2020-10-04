دراه: المفاوضات تجرى في الخارج و«ميج 29» تجوب سماء سرت والجفرة

زعم الهادي دراه الناطق باسم ما تسمى بـ«غرفة عمليات تحرير سرت الجفرة»، التابعة لمليشيات السراج، أنه في الوقت الذي تجري فيه الحوارات خارج ليبيا ما زال من وصفه بـ«المتمرد» يحشد، مدعيا أن طائرات الشحن الروسية تواصل جلب «المرتزقة والذخائر»، على حد قوله.

وقال دراه، في مداخلة هاتفية بقناة «فبراير»، الذراع الإعلامية لما يسمى بـ«ثوار فبراير»: “المفاوضات تجرى في المغرب وسويسرا وهذا «المتمرد» يقوم بالتحشيد وهناك طائرة شحن روسية من نوع «يوشن» وصلت الساعة السابعة من مساء أمس السبت، محملة بالذخائر وهبطت في قاعدة القرضابية”، بحسب ادعائه.

وأضاف “وفي سرت كان هناك طائرتين ميج 29 تجوبان في سماء سرت والجفرة مساء السبت، كما أن هناك تحشيدات في الغريانية جنوب الشويرف”، بحسب زعمه.

وتواصل مليشيات السراج ادعاءاتها الإعلامية، والتي تحاول من خلالها قلب الحقائق حول الجيش العربي الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، بعد أن اقترب حلها وإنهاء وجودها في البلاد.