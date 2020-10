أعلنت بلدية بنغازي، اليوم الأحد، عن توريد مضخات مياه غاطسة لحقل مياه سيدي منصور رقم 2 وحقل بنينا الشمالي، بالإضافة إلى توريد كوابل للشركة العامة للمياه والصرف الصحي بنغازي.

وأوضح المكتب الإعلامي للبلدية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن أعمال التوريد جاءت بهدف صيانة وتطوير أبار مياه الشُرب في المدينة، ودعم الجُهود والأعمال التي تقوم بها الشركة العامة للمياه والصرف الصحي بنغازي في مجال توفير مصادر مياه الشُرب .

The post بلدية بنغازي تُورد مضخات مياه غاطسة وكوابل للشركة العامة للمياه والصرف الصحي appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24