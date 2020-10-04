«أمن تاجوراء» تضبط متهمين بارتكاب جريمة قتل

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق ضبط شخصين متهمين بارتكاب جريمة قتل في تاجوراء.

وأشارت الوزارة إلى أن أعضاء مكتب البحث الجنائي بمديرية أمن تاجوراء تمكنوا من ضبط متهمين في واقعة قتل المواطن «ح. ن.ع»، وهما المدعو «م.أ.م» مواليد 1997، والمدعو «م.ع.م» مواليد 1994 والمقيمان بمنطقة جنزور»، حسب الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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ونوهث إلى «تسليم المطلوبين إلى قسم البحث الجنائي جنزور بالإضافة إلى السيارة الخاصة بهما، وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة لديهم حيال الواقعة».

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